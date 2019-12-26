26 Aralık 2019, Perşembe

GALATASARAY

Şampiyonluk alameti

Şampiyonluk alameti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Teknik Direktörü , sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu. 2015'ten bu yana hesabı, 662 bin takipçisi olmasına karşın geçen sürede sadece 19 tweet atan ve gündemi belirleyen tecrübeli hoca, "İkinci yarı çok ZORLU geçecek" paylaşımı ile de yine en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Başkanı ve F.Bahçe Başkanı 'un Zorlu'daki buluşmasına gönderme yapan Terim'in tweet'i tam 231 bin beğeni aldı. Terim'e tam destek veren taraftarlar ayrıca, "Nerede Kalmıştık" ve "Kenetlen başka yok" mesajlarının ardından şampiyonluk geldiğini hatırlatarak 'yeni kupa yükleniyor' yorumları yaptılar.


FENERBAHÇE'Yİ GÖLGEDE BIRAKTI

Fatih Terim ile kulübü Salı akşamı birbirlerine yakın bir saatte Twitter'da paylaşım yaptı. Tecrübeli hocanın, 20.45'teki "ZORLU lig' tweet'i 87.4 bin retweet, 232 bin beğeni ve 28.3 yorum aldı. Buna karşılık Fenerbahçe'nin 20.03'de attığı "VAR kayıtlarını bekliyoruz" tweet'i 5.4 bin retweet, 36.1 beğeni, bin yorum aldı ve Terim'in çok gerisinde kaldı.

BİLETLERE HÜCUM

Son iki haftadaki puan kayıplarının ardından Galatasaray'ın ile oynayacağı maçın biletleri elde kalmıştı. Ancak Terim'in paylaşımından sonra büyük bir kenetlenme yaşandı ve kısa süre içinde 5 bin bilet satıldığı bildirildi.

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