26 Aralık 2019, Perşembe

GALATASARAY

Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım!

Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 26.12.2019

Son dönemlerde adı eski takımı 'la anılan , dün yaptığı "Aslan Kral" paylaşımının ardından sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı.

Adı son dönemlerde 'la anılan 'in tecrübeli futbolcusu 'dan üst üste dikkat çeken paylaşımlar geldi.

Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı. Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.

Arda Turan fitili ateşledi! Galatasaray'a... haberin devamı

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