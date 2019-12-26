26 Aralık 2019, Perşembe
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Arda Turan'dan dikkat çeken paylaşım!
Giriş Tarihi: 26.12.2019
Son dönemlerde adı eski takımı Galatasaray'la anılan Arda Turan, dün yaptığı "Aslan Kral" paylaşımının ardından sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı.
Adı son dönemlerde Galatasaray'la anılan Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan'dan üst üste dikkat çeken paylaşımlar geldi.
Deneyimli futbolcu daha önce yaptığı "Aslan Kral" paylaşımı ile eski takımı Galatasaray'a göz kırptığı şeklinde yorumlar almıştı. Arda bu kez de sıkı çalıştığını gösteren birkaç paylaşım daha yaptı ve bu paylaşımlardan birinin üzerine göz kırpma emojisi koydu.
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