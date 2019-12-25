25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı
Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray, ocak ayında takım içerisinde yapacağı değişikliklerle adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda disiplinsiz davranışları nedeniyle Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusunun yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 22:31
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