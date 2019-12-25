25 Aralık 2019, Çarşamba

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Galatasaray, ocak ayında takım içerisinde yapacağı değişikliklerle adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda disiplinsiz davranışları nedeniyle Nzonzi'yi kadro dışı bırakan sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha oyuncusunun yerini bir dünya yıldızıyla doldurmayı planlıyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2019 22:31
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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Galatasaray, 13 futbolcuyu birden kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

Yüksek bonservisli yıldızları, FFP nedeniyle kiralık olarak kadroya dahil eden sarı-kırmızılı ekipte işler pek planlandığı gibi gitmedi.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

Nzonzi, Seri, Lemina 3'lüsünü transfer ederek büyük yankı uyandıran Cimbom'da kiralık oyuncu pişmanlığı yaşandı.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

NZONZI VE SERI YOLCU

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi ile yollar devre arasında ayrılacak.

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Galatasaray'da Nzonzi'nin yerine süper yıldız geliyor! Transferi ağzından kaçırdı

İnişli çıkışlı bir grafik çizen Jean Micheal Seri için de karar verildi.

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