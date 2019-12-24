Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adam Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, PFDK'nın bu kararından sonra Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam da sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sosyal medya üzerinden imalı bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonraki açıklamalarından sonra PFDK'ya sevk edildi. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından Terim, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..'' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada Fatih Terim'in bu paylaşımının Fenerbahçe cephesinin Zorlu'daki yaptığı görüşmeye bir gönderme olduğu iddia edildi.

Fatih Terim'in paylaşımı...



Hasan Şaş'ın paylaşımı...