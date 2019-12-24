25 Aralık 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den imalı paylaşım!

Fatih Terim'den imalı paylaşım!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 Giriş Tarihi: 24.12.2019

Galatasaray 'den sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adam Göztepe maçından sonra yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilmişti. Galatasaray yardımcı antrenörü , PFDK'nın bu kararından sonra Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşmıştı. Deneyimli teknik adam da üzerinden imalı bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'da 'den üzerinden imalı bir paylaşım geldi. Fenerbahçe Başkanı ve Asbaşkan Semih Özsoy, Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme Özdemir'in Zorlu'daki ofisinde yapılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın Fatih Terim, Göztepe maçından sonraki açıklamalarından sonra PFDK'ya sevk edildi. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından Terim, ''Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek..'' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada Fatih Terim'in bu paylaşımının Fenerbahçe cephesinin Zorlu'daki yaptığı görüşmeye bir gönderme olduğu iddia edildi.

Fatih Terim'in paylaşımı...


Hasan Şaş'ın paylaşımı...

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