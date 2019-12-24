24 Aralık 2019, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları başladı

G.Saray'da Antalyaspor hazırlıkları başladı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 24.12.2019

'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde, salonda core stabilizasyon hareketleri yapıldı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve interval koşuların ardından, dayanıklılık idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Jean Michael Seri, antrenmanın tamamında takımla birlikte, Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina ise özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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