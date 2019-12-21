Son 16'da dev şölen

A Spor'daki kura çekiminde Çaykur Rize-G.Saray, Kayseri-F.Bahçe, BB Erzurum-Beşiktaş ve Trabzon-Denizli eşleşmeleri gerçekleşti... İlk maçlar 14, 15, 16; rövanşlar 21, 22, 23 Ocak'ta

Merakla beklenen Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi dün Riva'da yapıldı. Dev kulüplerin kaldığı son 16 turu kura çekimi A Spor'dan naklen yayınlandı. Son şampiyon Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kupanın favorilerinden olan Fenerbahçe Kayserispor'la, kupayı 9 kez kazanan Beşiktaş ise 1. Lig ekibi BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 2010 yılı şampiyonu Trabzonspor ise Denizlispor ile mücadele edecek.

ANADOLU DERBİSİ HEYECANI

Süper Lig ekipleri Ankaragücü ve Gaziantepspor'u eleyen 2. Lig ekibi Kırklarelispor, M. Başakşehir'le tur mücadelesi verecek. Süper Lig'in renkli ekiplerinden Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynayacak. Sıcak iklim takımları Antalyaspor ile Göztepe de çeyrek final için karşılaşacak. Bu sezon ligde yoluna doludizgin devam eden iki takımdan lider Sivasspor ile Yeni Malatyaspor Anadolu derbisi heyecanını yaşayacak. İlk maçlar 14, 15, 16 Ocak 2020'de, rövanşlar 21, 22, 23 Ocak 2020'de yapılacak.

BU KEZ FİNALİ ÇOK İSTİYORUZ

Yeni Malatya, Sivasspor ile eşleşti. Malatya yöneticisi Nusret Çaylak, "Geçen sezon yarı final oynadık. Bu sezon finali istiyoruz" dedi. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel ise "Hem deplasmanda hem de sahamızda galip gelerek çeyrek finale adımızı yazdıracağız" diye konuştu.

NEREYE KADAR GİDEBİLİRSEK

Beşıktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş temkinli konuştu. Üneş, "Öncelikli hedefimiz bulunmuş olduğumuz ligi ilk 2 içerisinde tamamlayıp Süper Lig'e dönmek. Türkiye Kupası'nda devam edebildiğimiz kadar edeceğiz" dedi.

KIRKLARELİ ASLAN GİBİ OYNAYACAK

Başakşehir ile eşleşen Kırklareli'de Başkan Volkan Can, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Volkan Can, "İlk maç deplasmanda olacak. Aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Kulübün başarısında emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

19. KEZ KUPAYI KAZANACAĞIZ

G.Saray 2. Başkanı Yusuf Günay Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı. Günay, "Türkiye Kupası'nı 18 kez müzemize götürdük. Ümit ediyorum bu sezon 19. kupayı da götüreceğiz. Türkiye Kupası çok heyecanlı ve zevkli maçlara da sahne oluyor" dedi.

2008'DEKİ GİBİ BAŞARACAĞIZ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayserispor'da yönetici Muhammed Ali Temel, "Hedefimiz 2008'deki kupanın yanına bir kupa daha koymak. Bununla ilgili de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Güzel müsabakalar olacaktır" diye konuştu.