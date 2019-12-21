21 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Nzonzi serdi!

Nzonzi serdi!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi teknik direktör tarafından süresiz bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. Lyon ile yakın temasta.

Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi teknik direktör tarafından süresiz bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. Lyon ile yakın temasta.
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