21 Aralık 2019, Cumartesi
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Nzonzi serdi!
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi teknik direktör Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. Lyon ile yakın temasta.
Ankaragücü maçı öncesi kadroda olmadığını öğrenince problem çıkaran Steven Nzonzi teknik direktör Fatih Terim tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Fransız oyuncunun, bireysel antrenmanlarda da olumsuz tavrını sürdürdüğü ve kendisine para cezası kesileceği kaydedildi. Lyon ile yakın temasta.
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