21 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Babel’e kutlama

Babel’e kutlama
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Galatasaray, İzmir'e hareket etmeden önce son idmanını Florya'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde 33 yaşına basan 'in kutlandı. Hollandalı futbolcu için pasta kesildi. Takım arkadaşları onu tebrik etti.

Galatasaray, İzmir'e hareket etmeden önce son idmanını Florya'da gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde 33 yaşına basan 'in kutlandı. Hollandalı futbolcu için pasta kesildi. Takım arkadaşları onu tebrik etti.
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