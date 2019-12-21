Gomis attı ama yetmedi
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Meksika temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’i 4-3 mağlup etti.
Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al Hilal ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey karşılaştı.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Monterrey, 55. dakikada Arturo Gonzalez ve 60. dakikada Maximiliano Meza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Al Hilal'de maça 60. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 66. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.
Monterrey, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
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