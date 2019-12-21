22 Aralık 2019, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum

Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 Giriş Tarihi: 21.12.2019

'in 16. haftasında  sahasında 'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda Galatasaray teknik direktörü  önemli açıklamalarda bulundu.

: Hayal kırıklığı yaşıyorum genel olarak. Sınandığımız kesin. Şöyle baktığımda girilecek her türlü pozisyona girmişiz. Belki de en çok pozisyona girdik, her türlüsüne girdik.

Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Sabır ve sabır derken başarmak için, buradan döndürmek için çok çalışmak ve birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. İşin teknik kısmını bugün başka tarafa bırakıyorum.

Fatih Terim: Hayal kırıklığı yaşıyorum

'yi tebrik ederim, kazandı. 59-60 galiba, Ömer düşünce 2. sarı kartı görmesi lazımdı Gassama'nın. Oynamaya çalışan hep biz oluyoruz, hep de çok eksik oluyoruz zamanla.

Bu işin altından kalkamayan, o kalibrede olmayan hakemlerimiz var. Oynamak istiyoruz mağlup olduğumuz zaman da oynamak istiyoruz. Hep aynı şeyleri söyleyip farklı sonuç bekliyoruz ama bunu da sadece deliler bekler.

Sabredeceğiz ve çok çalışacağız, başka diyecek bir şey yok.

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