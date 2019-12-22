22 Aralık 2019, Pazar
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Stopere son aday Bruno
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Aslan, Christian Luyindama'nın sezonu kapamasıyla büyük şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar için son stoper iddiası Portekiz'den geldi. O Jogo'nun iddiasına göre Galatasaray, Tondela'da forma giyen Bruno Wilson'ı renklerine katmak istiyor.
Aslan, Christian Luyindama'nın sezonu kapamasıyla büyük şok yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar için son stoper iddiası Portekiz'den geldi. O Jogo'nun iddiasına göre Galatasaray, Tondela'da forma giyen Bruno Wilson'ı renklerine katmak istiyor. Sporting Lizbon altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu için nabız yoklanıyor. Cimbom, Tondela'ya bonservis bedelini sordu. Temaslar sürecek.
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