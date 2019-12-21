21 Aralık 2019, Cumartesi
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‘Terim futboldaki babam gibidir’
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Aslan'ın efsanevi futbolcusu Felipe Melo, GS TV'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız "Fatih Terim futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi.
Aslan'ın efsanevi futbolcusu Felipe Melo, GS TV'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız "Fatih Terim futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi. En sevdiği golü Fenerbahçe'ye attığını belirten Melo, en unutulmaz anısı sorulduğunda "Kadıköy'de kazandığımız şampiyonluk" yanıtını verdi. Sambacı, taraftarla çok özel bağı olduğunu belirtti. Birlikte oynadığı en iyi oyuncular olarak Ujfalusi ve Selçuk'u gösterdi.
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