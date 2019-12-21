21 Aralık 2019, Cumartesi

GALATASARAY

‘Terim futboldaki babam gibidir’

‘Terim futboldaki babam gibidir’
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Aslan'ın efsanevi futbolcusu , 'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız " futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi.

Aslan'ın efsanevi futbolcusu , 'de Quiz programına katıldı. Brezilyalı yıldız " futboldaki babam gibidir. Onu birkaç kelimeye sığdıramam, saatlerce konuşmam gerekir" dedi. En sevdiği golü Fenerbahçe'ye attığını belirten Melo, en unutulmaz anısı sorulduğunda "Kadıköy'de kazandığımız şampiyonluk" yanıtını verdi. Sambacı, taraftarla çok özel bağı olduğunu belirtti. Birlikte oynadığı en iyi oyuncular olarak Ujfalusi ve Selçuk'u gösterdi.
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