20 Aralık 2019, Cuma
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Seçim istiyoruz
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Yönetimin seçime gitmemesi nedeniyle dava açan eski yöneticilerden Ahmet Özdoğan, "Kayyum atanması" konusunda hiçbir talepleri olmadığını söyledi.
Yönetimin seçime gitmemesi nedeniyle dava açan eski yöneticilerden Ahmet Özdoğan, "Kayyum atanması" konusunda hiçbir talepleri olmadığını söyledi. Özdoğan, "Bizim talebimiz Galatasaray'da seçim yapılması, Cengiz yönetiminin de seçime girmesidir" dedi.
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