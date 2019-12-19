20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

Galatasaray'da Babel takımla çalıştı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.12.2019

, 'in 16. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan de takımla birlikte çalıştı.

'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 'nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, , Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

, karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla 'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.


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