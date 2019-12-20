20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Davayı kaybetti

Davayı kaybetti
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.12.2019

Galatasaray, Maicon'un menajeri Muzzi Özcan'ın açtığı davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, faiziyle birlikte Özcan'a 600 bin euro ödeyeceği ifade edildi.

Galatasaray, Maicon'un menajeri Muzzi Özcan'ın açtığı davayı kaybetti. Sarı-kırmızılı ekibin, faiziyle birlikte Özcan'a 600 bin euro ödeyeceği ifade edildi. Eski yönetimden kalan faturayı görünce Albayrak'ın fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti
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