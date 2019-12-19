O çocuk bulundu!

Tuzla maçında görevliler tarafından formasından dolayı stada alınmayan Ahmet Kaan ve babası Murtaza Kalender, Antalya maçı öncesi Başkan ve futbolcularla bir araya gelecek.

Tuzla maçı sonrası çıkan olaylar kadar, Galatasaraylı bir çocuğun sırf üzerinde forması olduğu gerekçesiyle stadın kapısından çevrilmesi de herkesi üzdü. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, maça girmesi için formasını ters çevirmesi istenen ufaklık bu teklifi kabul etmemiş, üzülerek de olsa evine dönmüştü. Maçın ardından Donk ve Jimmy'nin de katılığı aramalar sonuç verdi. Tuzla maçını izleyemeyen Ahmet Kaan ve babası Murtaza Kalender'in, Antalya maçında seremonide ağırlanacağını duyurdu.