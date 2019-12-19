20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Hesap vermeliler!

Hesap vermeliler!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı ve Başkanı Zekeriya Alp'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray 'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.

Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkanı ve Başkanı Zekeriya Alp'in özel bir ofiste bir araya gelmesi Galatasaray 'nda da gündeme geldi. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Bu saatten sonra yapılacak hatalar kurgulanmış bir komploya dönüşecek. Bu toplantıyı gerçekleştirenler bunun hesabını vermek zorundadır" şeklinde konuştu.

UYMAYANLAR TALEP ETTi

Divan'da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından transfer sapma oranının yüzde 30'dan 40'a yükseltilmesi de gündeme geldi. Galatasaray'ın TFF'nin kriterlerine harfiyen uyduğunu belirten Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, "Biz, TFF kriterlerine harfiyen uyduk. Maç başladı kural değiştirdiler. % 30'dan % 40 çıkarılması bizim değil uymayanların talebidir" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
PFDK kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'a şok ceza PFDK kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'a şok ceza
Terim'den zorunlu değişiklik! İşte G.Saray'ın Göztepe 11'i Terim'den zorunlu değişiklik! İşte G.Saray'ın Göztepe 11'i
Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör