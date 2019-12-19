20 Aralık 2019, Cuma
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Onyekuru korkutuyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Galatasaray devre arasında kanada Henry Onyekuru'yu getirecek. Getirecek getirmesine de Terim'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kadro dışı kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor.
Galatasaray devre arasında kanada Henry Onyekuru'yu getirecek. Getirecek getirmesine de Terim'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kadro dışı kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor. Terim, eylül ayının başında bu yana sadece 2 maçta toplam 16 dakika oynayan Onyekuru'nun transferinin kampa kadar bitirilmesini istiyor. Bu yöndeki talebini de yönetime bildirdi. Böylece açığının kapatmayı hedefliyor.
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