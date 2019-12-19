20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Onyekuru korkutuyor

Onyekuru korkutuyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Galatasaray devre arasında kanada Henry Onyekuru'yu getirecek. Getirecek getirmesine de 'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor.

Galatasaray devre arasında kanada Henry Onyekuru'yu getirecek. Getirecek getirmesine de 'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor. Terim, eylül ayının başında bu yana sadece 2 maçta toplam 16 dakika oynayan Onyekuru'nun transferinin kampa kadar bitirilmesini istiyor. Bu yöndeki talebini de yönetime bildirdi. Böylece açığının kapatmayı hedefliyor.
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