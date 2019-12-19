20 Aralık 2019, Cuma
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Babası istiyor
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Galatasaray, Steve Nzonzi'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca Roma da dönüş için henüz yeşil ışık yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.
Galatasaray, Steve Nzonzi'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca Roma da dönüş için henüz yeşil ışık yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.
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