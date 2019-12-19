20 Aralık 2019, Cuma

GALATASARAY

Babası istiyor

Babası istiyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Galatasaray, Steve Nzonzi'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca da dönüş için henüz yeşil ışık yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Galatasaray, Steve Nzonzi'den kurtulmak istiyor... Ancak işi çok zor. Fransız oyuncunun babası ilk yarı sonuna kadar olan alacağı 800 bin euro'nun verilmesini istiyor. Ayrıca da dönüş için henüz yeşil ışık yakmadı. Yapılan pazarlıklarla bu durum aşılmaya çalışılıyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
PFDK kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'a şok ceza PFDK kararları açıklandı! Jimmy Durmaz'a şok ceza
Terim'den zorunlu değişiklik! İşte G.Saray'ın Göztepe 11'i Terim'den zorunlu değişiklik! İşte G.Saray'ın Göztepe 11'i
Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması Galatasaray'dan Arda Turan ve kayyum açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör