21 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'den öğrencilerine Real Madrid uyarısı

Terim'den öğrencilerine R. Madrid uyarısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.10.2019

Tecrübeli teknik adam, ’in formsuz görüntüsüne rağmen kalitesinin tartışılmayacağını belirterek zorlu maç öncesi öğrencilerini uyardı ve “Hatasız oynamalıyız” dedi.

, maçına yönelik taktik analizlerini sürdürüyor. Hedef; kazanıp ilk iki şansını sürdürmek. Rakibin kötü bir dönemden geçmesini avantaja çevirmek isteyen sarı-kırmızılı çalıştırıcı, yine de temkini elden bırakmıyor. Real Madrid'in her şeye rağmen dünya devi olduğunu hatırlatan tecrübeli hoca, oyuncularını sık sık, "Bizi yenerek düze çıkmak isteyeceklerdir. Kazanmak için maçındaki gibi savaşıp, hatasız oynamalıyız" diye uyarıyor.

9 MAÇLIK HASRET BİTSİN

Gruptaki ilk iki maçında ile deplasmanda golsüz berabere kalan, PSG'ye ise 'da 1-0 kaybeden Aslan'da Real Madrid maçının kazanılması halinde son 16'ya kalma ihtimalinin yükseleceği görüşü hakim. Real Madrid'de , Bale ve gibi yıldızların yarın forma giyemeyecek olması galibiyet beklentisini yükseltti. Oyuncular da zoru başarıp hem taraftarı sevindirmek hem de Avrupa kupalarındaki 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

LOS GALACTİCOS BUGÜN GELİYOR

Real Madrid kafilesi bugün 14.00'te İstanbul'a gelecek. Teknik direktör ile bir futbolcu saat 18.15'te Stadı'nda medyanın karşısına çıkacak. Yıldızlar topluluğu, 19.00'da Aslantepe'de son antrenmanını yapacak.

İTALYAN ORSATO YÖNETECEK

, Galatasaray-Real Madrid maçında İtalyan hakem Daniele Orsato'yu görevlendirdi. Türk Telekom Stadı'nda yarın akşam saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise kenarda Daniele Doveri yer alacak.
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