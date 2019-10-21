21 Ekim 2019, Pazartesi
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19 GÜN OLDU!
Falcao'nun takımla birlikte çalışmadığı gün sayısı 19'a yükseldi. Aşil tendonundaki sıkıntısı devam eden yıldızın, bugünkü antrenmanda yer alıp kadroya alınsa bile ilk 11'de oynama ihtimalinin azaldığı, en iyi ihtimalle Real Madrid karşısında yedek soyunacağı ifade ediliyor.
YENGE'DEN UMUT IŞIĞI!
Falcao'nun eşi Lorelei, sambacı konusunda az da olsa umut ışığı verdi. Bir taraftarın Instagram'dan gönderdiği, "Yenge, biz Radamel'i özledik. Ne zaman yeniden oynamaya başlayacak?" sorusunu yanıtlayan Lorelei, "Endişelenmeyin, birkaç gün içinde..." dedi. Bu sözler, golcü oyuncunun yarın sahada olabileceği konusunda taraftarı heyecanlandırdı.
Falcao yine tek başına
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radamel Falcao, sarı kırmızılı ekibin dünkü antrenmanında yine tek başına çalıştı. Kolombiyalı yıldızın yanı sıra ağrıları olan Feghouli de fizyoterapistle çalıştı.
Galatasaray, Real Madrid ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar dün salonda core stabilizasyon hareketlerinin ardından sahada ayak tenisi oynadı. Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdi. Önceki günkü idman sonrası hafif ağrıları oluşan Sofiane Feghouli'nin de tedbir amacıyla fizyoterapist nezaretinde özel bir çalışma yaptı. İki oyuncunun durumu bugün netleşecek.
19 GÜN OLDU!
Falcao'nun takımla birlikte çalışmadığı gün sayısı 19'a yükseldi. Aşil tendonundaki sıkıntısı devam eden yıldızın, bugünkü antrenmanda yer alıp kadroya alınsa bile ilk 11'de oynama ihtimalinin azaldığı, en iyi ihtimalle Real Madrid karşısında yedek soyunacağı ifade ediliyor.
YENGE'DEN UMUT IŞIĞI!
Falcao'nun eşi Lorelei, sambacı konusunda az da olsa umut ışığı verdi. Bir taraftarın Instagram'dan gönderdiği, "Yenge, biz Radamel'i özledik. Ne zaman yeniden oynamaya başlayacak?" sorusunu yanıtlayan Lorelei, "Endişelenmeyin, birkaç gün içinde..." dedi. Bu sözler, golcü oyuncunun yarın sahada olabileceği konusunda taraftarı heyecanlandırdı.
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