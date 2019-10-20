20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Lemina müjdesi

Lemina müjdesi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'ın Gabonlu orta sahası , sarı kırmızılı ekibin maçı öncesi dün yaptığı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Son olarak 28 Eylül'deki derbisinde forma giyip 59. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan 'dan iyi haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle , G.Birliği ve maçlarını kaçıran Gabonlu orta saha tam anlamı ile iyileşti. 26 yaşındaki yıldız fubolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Lemina'nın maçında süre bulması bekleniyor.
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