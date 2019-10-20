20 Ekim 2019, Pazar
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Lemina müjdesi
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, sarı kırmızılı ekibin Real Madrid maçı öncesi dün yaptığı antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Son olarak 28 Eylül'deki Fenerbahçe derbisinde forma giyip 59. dakikada sakatlanıp oyundan çıkan Mario Lemina'dan iyi haber geldi. Uyluk sakatlığı nedeniyle PSG, G.Birliği ve Sivas maçlarını kaçıran Gabonlu orta saha tam anlamı ile iyileşti. 26 yaşındaki yıldız fubolcu, dünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Lemina'nın Real Madrid maçında süre bulması bekleniyor.
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