20 Ekim 2019, Pazar
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LİVERPOOL'LA YARIŞIYOR
Aslan, Avrupa'da devleri sollamayı başardı. Cimbom'un bu konuda tek rakibi Premier Lig'de yoluna doludizgin devam eden Liverpool oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 44 maçtır (34 galibiyet, 10 beraberlik) yenilmeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, salı günü yapacağı Real Madrid maçında da en çok taraftarına güveniyor. PSG karşısında 50 bin kişiyle mücadele eden Aslan'ın müthiş stadı, Real Madrid maçında da kapalı gişe olacak.
Aslantepe'den çıkış yok!
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Ligde evindeki 40 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray’da 50 bin Aslan salı günü oynanacak dev mücadelede tribünleri dolduacak ve takımını ateşleyecek. İstanbul, İspanyollara dar gelecek.
Süper Lig'de son iki sezon şampiyonluğu iç saha maçlarından çıkaran Galatasaray, evindeki muhteşem performansını sürdürüyor. Sivasspor'u 3-2 yenen Cimbom, son 40 maçın 33'ünü kazanmayı başardı. 7 maçtan ise beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 3 sezon önce aldı. Cimbom 6 Mayıs 2017'de evinde Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettikten sonra Süper Lig'de Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
LİVERPOOL'LA YARIŞIYOR
Aslan, Avrupa'da devleri sollamayı başardı. Cimbom'un bu konuda tek rakibi Premier Lig'de yoluna doludizgin devam eden Liverpool oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 44 maçtır (34 galibiyet, 10 beraberlik) yenilmeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, salı günü yapacağı Real Madrid maçında da en çok taraftarına güveniyor. PSG karşısında 50 bin kişiyle mücadele eden Aslan'ın müthiş stadı, Real Madrid maçında da kapalı gişe olacak.
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