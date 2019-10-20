20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Aslantepe'den çıkış yok!

Aslantepe'den çıkış yok!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Ligde evindeki 40 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ’da 50 bin Aslan salı günü oynanacak dev mücadelede tribünleri dolduacak ve takımını ateşleyecek. , İspanyollara dar gelecek.

'de son iki sezon şampiyonluğu iç saha maçlarından çıkaran , evindeki muhteşem performansını sürdürüyor. 'u 3-2 yenen Cimbom, son 40 maçın 33'ünü kazanmayı başardı. 7 maçtan ise beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar son mağlubiyetini 3 sezon önce aldı. Cimbom 6 Mayıs 2017'de evinde 'ya 3-1 kaybettikten sonra Süper Lig'de Stadyumu'ndaki maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

LİVERPOOL'LA YARIŞIYOR

Aslan, Avrupa'da devleri sollamayı başardı. Cimbom'un bu konuda tek rakibi 'de yoluna doludizgin devam eden oldu. Kırmızı-beyazlılar, iç sahada 44 maçtır (34 galibiyet, 10 beraberlik) yenilmeyerek bu alanda zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılılar, salı günü yapacağı maçında da en çok taraftarına güveniyor. karşısında 50 bin kişiyle mücadele eden Aslan'ın müthiş stadı, Real Madrid maçında da kapalı gişe olacak.
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