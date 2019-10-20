Derbi Cimbom’un

Sultanlar Ligi’nin 3. haftasında Beşiktaş’a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Olesia rykhliuk Rykhliuk 26 sayıyla yıldızlaştı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftası nefes kesen bir derbiye sahne oldu. G.Saray, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, hücumda etkili olduğu ilk setten 25-17'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette de oyundaki ağırlığını rakibine hissettiren Ataman Güneyligil'in öğrencileri, 25-18'le durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette ise durum ev sahibi Beşiktaş lehine değişti.



ESKİ TAKIMINA ŞOV YAPTI



Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin başabaş geçen üçüncü setinden siyahbeyazlılar, 25-23'lük üstünlükle ayrıldı: 2-1. Dördüncü sette ise G.Saray, 25-19'luk sonuçla maçta fişi çekti. İlk iki maçında Nilüfer ve Karayolları'nı mağlup eden Aslan, Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yaptı. Kartal ise üst üste 2. maçından yenilgiyle ayrıldı. Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Olesia Rykhliuk 26 sayıyla karşılaşmaya damga vuran isim oldu.