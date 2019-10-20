20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Emre Mor formayı kaptı

Emre Mor formayı kaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in 8. haftasında 'ın 3-2 mağlup ettiği maçı sonrası 'in sahadaki performansını en çok beğendiği isimler belli oldu.

Andone, , ve Şener Özbayraklı, İmparator'un gözüne girdi. Emre Mor'un, maçında da 11'de olması bekleniyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcının genç oyuncuyu savunmaya yardım etme konusunda uyardığı belirtildi.


ÖZ GÜVEN KAZANDIM

Rumen golcü Florin Andone, 2 gol attığı maçında taraftarı mest etti. 26 yaşındaki forvet gollerin yanı sıra presi ve mücadelesiyle alkış aldı. Andone, üç puanın kritik olduğunu söylerken, "2 gol atmak öz güvenimi yerine getirdi" dedi.

BABEL'DEN ÖZÜR

Sivas'ta gol attıktan sonra sevincini ilginç bir şekilde yaşayan 'den açıklama geldi. Hollandalı, "Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" mesajını paylaştı.

FARKI AÇMALIYIZ

Cimbom'un bu sezon hiçbir maçını 1'den fazla farkla kazanamaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar aldığı 3 galibiyette Sivas ve 'yi 3-2, 'yı ise 1-0 mağlup etti. 'in maç sonu soyunma odasında, "Bugün kazandık ama üçüncü kez son saniyede puan kaybedebilirdik. Artık farkı açmadan geri çekilmek yok" dediği öğrenildi. Aslan; ve 'dan son anlarda yediği gollerle 4 puan kaybetmişti.
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