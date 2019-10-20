20 Ekim 2019, Pazar
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ÖZ GÜVEN KAZANDIM
Rumen golcü Florin Andone, 2 gol attığı Sivas maçında taraftarı mest etti. 26 yaşındaki forvet gollerin yanı sıra presi ve mücadelesiyle alkış aldı. Andone, üç puanın kritik olduğunu söylerken, "2 gol atmak öz güvenimi yerine getirdi" dedi.
BABEL'DEN ÖZÜR
Sivas'ta gol attıktan sonra sevincini ilginç bir şekilde yaşayan Ryan Babel'den açıklama geldi. Hollandalı, "Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" mesajını paylaştı.
FARKI AÇMALIYIZ
Cimbom'un bu sezon hiçbir maçını 1'den fazla farkla kazanamaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar aldığı 3 galibiyette Sivas ve Kayseri'yi 3-2, Kasımpaşa'yı ise 1-0 mağlup etti. Fatih Terim'in maç sonu soyunma odasında, "Bugün kazandık ama üçüncü kez son saniyede puan kaybedebilirdik. Artık farkı açmadan geri çekilmek yok" dediği öğrenildi. Aslan; Konya ve Malatya'dan son anlarda yediği gollerle 4 puan kaybetmişti.
Emre Mor formayı kaptı
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray'ın 3-2 mağlup ettiği Sivasspor maçı sonrası Fatih Terim'in sahadaki performansını en çok beğendiği isimler belli oldu.
Andone, Emre Mor, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı, İmparator'un gözüne girdi. Emre Mor'un, Real Madrid maçında da 11'de olması bekleniyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcının genç oyuncuyu savunmaya yardım etme konusunda uyardığı belirtildi.
ÖZ GÜVEN KAZANDIM
Rumen golcü Florin Andone, 2 gol attığı Sivas maçında taraftarı mest etti. 26 yaşındaki forvet gollerin yanı sıra presi ve mücadelesiyle alkış aldı. Andone, üç puanın kritik olduğunu söylerken, "2 gol atmak öz güvenimi yerine getirdi" dedi.
BABEL'DEN ÖZÜR
Sivas'ta gol attıktan sonra sevincini ilginç bir şekilde yaşayan Ryan Babel'den açıklama geldi. Hollandalı, "Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar" mesajını paylaştı.
FARKI AÇMALIYIZ
Cimbom'un bu sezon hiçbir maçını 1'den fazla farkla kazanamaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar aldığı 3 galibiyette Sivas ve Kayseri'yi 3-2, Kasımpaşa'yı ise 1-0 mağlup etti. Fatih Terim'in maç sonu soyunma odasında, "Bugün kazandık ama üçüncü kez son saniyede puan kaybedebilirdik. Artık farkı açmadan geri çekilmek yok" dediği öğrenildi. Aslan; Konya ve Malatya'dan son anlarda yediği gollerle 4 puan kaybetmişti.
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