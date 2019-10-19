19 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Sivas direnişi

Sivas direnişi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.10.2019

Kırmızı-beyazlılar, Cofie’nin 48’de atılmasına rağmen mükemmel bir direniş sergiledi. 10 kişiyle 2 gol buldu. Uzatma anlarında ise beraberliği kaçırdı.

Demir Grup Sivasspor, Galatasaray'a 3-2 yenilmesine rağmen, sergilediği futbolla futbolseverlerden tam not aldı. 'ın öğrencileri, Türk Telekom Stadı'ndaki maçın başında önemli fırsatlardan yararlanamazken sonrasında yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. İkinci yarının başında Cofie'nin atılmasıyla 10 kişi kalan Yiğidolar, Kone ve Erdoğan ile 2 gol buldu ve maça ortak oldu. Uzatma anlarında Armin Derlek topu boş kaleye atamayınca bir puan kaçtı.

BAŞIMIZ DİK AYRILIYORUZ
Kırmızı-beyazlı ekipte ilk yarıda iki müsait pozisyonu değerlendiremeyen Mert Hakan Yandaş, "Şanssız pozisyonlar kaçırdık. İki tane benim var. Bir tane 'nun. 10 kişi kaldıktan sonra bile inanılmaz mücadele ettik. Herkese futbolun nasıl oynandığını gösterdik. Grurluyuz kaybetsek de. Başımız dik ayrılıyoruz buradan" diye konuştu. Uğur Çiftçi de, "Çok iyi mücadele ettik. Kısmet değilmiş. En azından 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

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