Muslera yine devleşti

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi, art arda iki net pozisyonda Sivassporlu Mert Hakan’a geçit vermedi. Hemen sonra Florin Andone, Aslan’ı öne geçirdi.

Cimbom, Sivasspor maçında çok hareketli 2 dakika yaşandı ve sonunda sarı-kırmızılılar öne geçti. 14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı. 20'de ise üst üste 3 pozisyonda Muslere devleşti. Önce Mert, karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Ardından önüne düşen topu arkadaşına çıkardı ve Fernando'nun vuruşunda top direkten döndü. Hemen sonrasında ise Emre Kılınç'ın vuruşunda da kaleye giden topu defansta Emre Taşdemir çıkardı ve dönüşünde de Galatasaray golü buldu. Andone, rakibini ekarte ettikten sonra ceza alanı dışından plase vuruşunu yaptı ve güzel bir gol attı.

COFIE KIRMIZI GÖRDÜ

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Sivasspor, TT Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 geride kapatan deplasman temsilcisi ikinci devrenin hemen başında 10 kişi kaldı. İsaac Cofie, 48. dakikada yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve oyun dışı kaldı. Cofie, Antalya maçında yok.