Vormer, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu Ruud Vormer'a 3 maç men cezası verildi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.
Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu Ruud Vormer, 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.
Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da İstanbul'da oynanacak Galatasaray-Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.
UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.
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