18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Vormer, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

Vormer G.Saray'a karşı oynayamayacak
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında oynanan karşılaşma sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Hollandalı futbolcu 'a 3 maç men cezası verildi.

'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması sonrasında taraflar hakkında açılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Mücadele sırasında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Club Brugge'ün Hollandalı orta saha oyuncusu , 3 maç men cezası aldı. Söz konusu eylemi nedeniyle maç sırasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Hollandalı oyuncunun cezası, böylece 1'den 3 maça çıkarıldı.

Vormer, cezası nedeniyle 26 Kasım'da 'da oynanacak -Club Brugge karşılaşmasında forma giyemeyecek.

UEFA, maçın normal saatinden geç başlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Real Madrid'e ise ceza vermedi.

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