18 Ekim 2019, Cuma
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Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.
Galatasaray-Sivasspor maçını 34 bin 632 taraftar izledi
Giriş Tarihi: 18.10.2019
Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu’nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından ilk maça sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksekti. Sivasspor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.
Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.
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