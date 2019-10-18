18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Sivasspor maçını 34 bin 632 taraftar izledi

Galatasaray-Sivasspor maçını 34 bin 632 taraftar izledi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.10.2019

- karşılaşmasını Stadyumu’nda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.

'in 8. haftasında , sahasında ile karşılaştı. Milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından ilk maça sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksekti. Sivasspor taraftarları da deplasman tribününde yerlerini aldı. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 34 bin 632 biletli seyirci izledi.

Galatasaraylı taraftarlar maç boyunca takımlarına yaptıkları tezahüratlarla desteklerini sürdürdü.
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