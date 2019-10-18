Real’den farkı yok
İspanyol basınına konuşan Andone, Galatasaray’ın büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi Florin Andone, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu. Onda Cero radyosuna açıklamalarda bulunan Rumen golcü, "Galatasaray taraftarı, Real'in işini çok zorlaştıracaktır. İmkanı olan futbolseverlerin stadımıza gelerek taraftarlarımızın takımı nasıl desteklediğini görmesini tavsiye ederim. Galatasaray, Real Madrid ve Barcelona gibi büyük bir taraftar kitlesine sahip" dedi. La Liga'da Real Madrid'e karşı birçok kez maça çıktığını belirten Florin Andone, "Real Madrid'e karşı çok maça çıktım ve kazanmak için hep fırsat yakaladık. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçta sahadan iyi bir sonuçla ayrılarak taraftarımıza büyük bir keyif yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Golcü yıldız ayrıca, "Eğer elimde imkan olsa Benzema veya Ramos'un bize karşı oynamalarını istemezdim" ifadesini kullandı.
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