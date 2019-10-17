17 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray Avrupa devlerini solladı!

Galatasaray Avrupa devlerini solladı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'da son dakika gelişmesi... &Finanzas'ın hazırladığı rapora göre Galatasaray, Eylül ayında Twitter etkileşiminde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak 1. oldu. Fenerbahçe ise 'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Son dakika gelişmesi... , Avrupa devlerini solladı. & Finanzas'ın raporlarına göre Galatasaray, eylül ayında Twitter etkileşiminde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak 1. oldu. Fenerbahçe ise 'nın ardından 3. sırada yer aldı.

Eylül 2019 Twitter etkileşimleri şu şekilde:

Galatasaray 9.37M

Barcelona 8.42M

Fenerbahçe 6.53M

Liverpool 6.48M

Chelsea 4.21M

Arsenal 4.08M

3.91M

Manchester Utd 3.43M

2.10M

Juventus 1.76M

Türkiye'de de zirvede

Sarı Kırmızılı ekip, Türkiye'de de de rakiplerini solladı. Deportes&Finanzas'ın hazırladığı raporda Türk ekiplerinin Eylül ayı etkileşim sıralamasında Galatasaray Twitter, Instagram ve Youtube'de ilk sırada yer aldı ve ezeli rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bıraktı.

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