Galatasaray Avrupa devlerini solladı!
Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Deportes&Finanzas'ın hazırladığı rapora göre Galatasaray, Eylül ayında Twitter etkileşiminde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak 1. oldu. Fenerbahçe ise Barcelona'nın ardından 3. sırada yer aldı.
Son dakika gelişmesi... Galatasaray, Avrupa devlerini solladı. Deportes & Finanzas'ın raporlarına göre Galatasaray, eylül ayında Twitter etkileşiminde Avrupa'nın devlerini geride bırakarak 1. oldu. Fenerbahçe ise Barcelona'nın ardından 3. sırada yer aldı.
Eylül 2019 Twitter etkileşimleri şu şekilde:
Galatasaray 9.37M
Barcelona 8.42M
Fenerbahçe 6.53M
Liverpool 6.48M
Chelsea 4.21M
Arsenal 4.08M
Real Madrid 3.91M
Manchester Utd 3.43M
PSG 2.10M
Juventus 1.76M
Türkiye'de de zirvede
Sarı Kırmızılı ekip, Türkiye'de de de rakiplerini solladı. Deportes&Finanzas'ın hazırladığı raporda Türk ekiplerinin Eylül ayı etkileşim sıralamasında Galatasaray Twitter, Instagram ve Youtube'de ilk sırada yer aldı ve ezeli rakipler Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u geride bıraktı.
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