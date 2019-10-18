18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da zorlu seri başlıyor

Galatasaray'da zorlu seri başlıyor
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.10.2019

Sivasspor’u ağırlayacak olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ’le iki önemli sınav verecek. Ayrıca arada Beşiktaş derbisi ve Rize maçı da var

Milli ara bitti; 'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, 'de bugün maçıyla başlayacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi . 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.

BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA

Ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. 22 Ekim'de İspanya'nın takımını ağırlayacak. Gruptaki seyri açısından bu maç da oldukça değerli... 27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda 'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak. Ancak 3 gün nefes alacak olan Cimbom, 9 Kasım'da Gaziantep'e gidecek.

EVİNDE YENİLMEZ

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Tribünler dolacak

Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları 100 ile 650 TL arasında değişiyor. Misafir tribünü de 100 TL... Galatasaray taraftarlarının bugün tribünlerdeki yerini alması ve sıkıntılı günler geçiren futbolculara moral vermesi bekleniyor.

2 PUAN FARKLA SİVAS 2. SIRADA

Ligde geride kalan 7 haftada sarı- kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray son 6, Sivas ise son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

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