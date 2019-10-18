Galatasaray'da zorlu seri başlıyor

Sivasspor’u ağırlayacak olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’le iki önemli sınav verecek. Ayrıca arada Beşiktaş derbisi ve Rize maçı da var

Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.



BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA



Ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. 22 Ekim'de İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Gruptaki seyri açısından bu maç da oldukça değerli... 27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak. Ancak 3 gün nefes alacak olan Cimbom, 9 Kasım'da Gaziantep'e gidecek.



EVİNDE YENİLMEZ



Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.



Tribünler dolacak



Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları 100 ile 650 TL arasında değişiyor. Misafir tribünü de 100 TL... Galatasaray taraftarlarının bugün tribünlerdeki yerini alması ve sıkıntılı günler geçiren futbolculara moral vermesi bekleniyor.



2 PUAN FARKLA SİVAS 2. SIRADA



Ligde geride kalan 7 haftada sarı- kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray son 6, Sivas ise son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.