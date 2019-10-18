Galatasaray'da zorlu seri başlıyor
Sivasspor’u ağırlayacak olan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’le iki önemli sınav verecek. Ayrıca arada Beşiktaş derbisi ve Rize maçı da var
Milli ara bitti; Galatasaray'ın zorlu maç maratonu bugün start alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 20 günlük süreçte bu sezon kaderini de çizecek 5 önemli müsabakaya çıkacak. Kritik seri, Süper Lig'de bugün Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık. 5 maçtır galibiyet alamayan Galatasaray için bugünkü karşılaşma büyük önem arz ediyor.
BEŞİKTAŞ'LA DEPLASMANDA
Ardından, Şampiyonlar Ligi serüveni başlayacak. 22 Ekim'de İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Gruptaki seyri açısından bu maç da oldukça değerli... 27 Ekim'de Beşiktaş'la, 1 Kasım'da ise Türk Telekom Stadı'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da bu kez Real Madrid'e konuk olacak ve 5 maçlık zorlu trafiği tamamlanacak. Ancak 3 gün nefes alacak olan Cimbom, 9 Kasım'da Gaziantep'e gidecek.
EVİNDE YENİLMEZ
Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.
Tribünler dolacak
Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları 100 ile 650 TL arasında değişiyor. Misafir tribünü de 100 TL... Galatasaray taraftarlarının bugün tribünlerdeki yerini alması ve sıkıntılı günler geçiren futbolculara moral vermesi bekleniyor.
2 PUAN FARKLA SİVAS 2. SIRADA
Ligde geride kalan 7 haftada sarı- kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray son 6, Sivas ise son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı