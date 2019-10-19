20 Ekim 2019, Pazar

GALATASARAY

Zidane: "İstanbul'da kazanmalıyız, başka çare yok"

İstanbul'da kazanmalıyız başka çare yok
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 Giriş Tarihi: 20.10.2019

'in teknik direktörü , yenilgisi sonrasında maçı hakkında konuştu.

'da 'ya 1-0 mağlup olan 'de teknik direktörZinedine Zidane, maçın ardından 'da oynanacak karşılaşmasını yorumladı.

"OYUNA KÖTÜ BAŞLADIK"

Mallorca maçını değerlendiren Zidane, "Oyuna çok kötü başladık. Golden sonra tepki vermeye çalıştık. İkinci yarıda birçok pozisyon yarattık ama başarılı olamadık." dedi.

"İSTİKRARLI OLMALIYIZ"

sözlerini "Üç günde bir maç oynamanın zorluğuyla başa çıkmalıyız. Devamlılığa sahip olmalıyız. Endişeli olduğumu söylemeyeceğim çünkü bu kelimeyi sevmiyorum ama bu yıl bir şeyler kazanmak istiyorsak istikrarlı olmaya ihtiyacımız var" ifadeleriyle sürdürdü.

"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Galatasaray maçını da yorumlayan Fransız teknik adam, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Artık İstanbul'u düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

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