Zidane: "İstanbul'da kazanmalıyız, başka çare yok"
Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, Mallorca yenilgisi sonrasında Galatasaray maçı hakkında konuştu.
La Liga'da Mallorca'ya 1-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktörZinedine Zidane, maçın ardından İstanbul'da oynanacak Galatasaray karşılaşmasını yorumladı.
"OYUNA KÖTÜ BAŞLADIK"
Mallorca maçını değerlendiren Zidane, "Oyuna çok kötü başladık. Golden sonra tepki vermeye çalıştık. İkinci yarıda birçok pozisyon yarattık ama başarılı olamadık." dedi.
"İSTİKRARLI OLMALIYIZ"
Zinedine Zidane sözlerini "Üç günde bir maç oynamanın zorluğuyla başa çıkmalıyız. Devamlılığa sahip olmalıyız. Endişeli olduğumu söylemeyeceğim çünkü bu kelimeyi sevmiyorum ama bu yıl bir şeyler kazanmak istiyorsak istikrarlı olmaya ihtiyacımız var" ifadeleriyle sürdürdü.
"KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"
Galatasaray maçını da yorumlayan Fransız teknik adam, "Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yalnızca kazanmak için oynayacağız çünkü başka çaremiz, seçeneğimiz yok. Artık İstanbul'u düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.
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