18 Ekim 2019, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

G.Saray taraftarlarından Mehmetçik'e destek
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019

taraftarları maçında açtıkları pankartlarla 'na destekleri gösterdi.

'in 8. haftasında Stadyumu'nda oynanan - maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan 'nin kuzeyinde yapılan 'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', ' olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.

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