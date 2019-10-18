Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na destekleri gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.