18 Ekim 2019, Cuma
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Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.
Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019
Galatasaray taraftarları Sivasspor maçında açtıkları pankartlarla Barış Pınarı Harekatı'na destekleri gösterdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Sivasspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlardan Suriye'nin kuzeyinde yapılan Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Taraftarlar tribünlerde '1974 Kıbrıs Barış Harekatı - 2019 Barış Pınarı Harekatı', 'Ordumuz olsun daim muzaffer' ve 'Ecdadımızın heybeti ma'ruf-ı cihandır, fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır' pankartları açtı.
Galatasaraylı taraftarlar ayrıca yaptıkları tezahüratlarla da Türk askerlerine destek oldu.
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