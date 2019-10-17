17 Ekim 2019, Perşembe
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Emre için ilk hedef devre arası
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Geçen sezon oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Emre için öncelikli amaç ocak ayında yapılacak devre arası kampına yetiştirmek. Ondan sonra da riske atmadan sahaya sürmek.
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