17 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Emre için ilk hedef devre arası

Emre için ilk hedef devre arası
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.10.2019

Geçen sezon oynanan maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Geçen sezon oynanan maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bu sezonu tamamen kaçıracağı hesaplanıyordu. Ancak milli futbolcunun fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Emre için öncelikli amaç ocak ayında yapılacak devre arası kampına yetiştirmek. Ondan sonra da riske atmadan sahaya sürmek.

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