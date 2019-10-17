Şener Mor ve Taylan’a şans

Gençlerbirliği beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten Fatih Terim'in, Sivasspor maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Gençlerbirliği beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten Fatih Terim'in, Sivasspor maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Şener, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'un milli arada oldukça hırslı oldukları belirtilirken tecrübeli hocanın, yarın Türk Telekom'da oynanacak maçta bu üç oyuncuya da şans verebileceği konuşuluyor.