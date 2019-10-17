17 Ekim 2019, Perşembe
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Şener Mor ve Taylan’a şans
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Gençlerbirliği beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten Fatih Terim'in, Sivasspor maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Gençlerbirliği beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten Fatih Terim'in, Sivasspor maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Şener, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'un milli arada oldukça hırslı oldukları belirtilirken tecrübeli hocanın, yarın Türk Telekom'da oynanacak maçta bu üç oyuncuya da şans verebileceği konuşuluyor.
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