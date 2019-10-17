17 Ekim 2019, Perşembe

GALATASARAY

Şener Mor ve Taylan’a şans

Şener Mor ve Taylan’a şans
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.10.2019

 beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten 'in, maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor.

beraberliğinin ardından mücadeleden memnun olmadığının belirten 'in, maçında kanatlarda ve orta sahada değişikliğe gitmesi bekleniyor. Şener, Taylan Antalyalı ve Emre Mor'un milli arada oldukça hırslı oldukları belirtilirken tecrübeli hocanın, yarın Türk Telekom'da oynanacak maçta bu üç oyuncuya da şans verebileceği konuşuluyor.

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