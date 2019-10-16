16 Ekim 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Umut Bozok gelmeye hazır
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Fransız temsilcisi Lorient'de forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan Umut Bozok, sarı kırmızılılarda forma giymeye sıcak bakıyor. Umut'un teklif gelmesi halinde değerlendireceği öğrenildi.
Lorient takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen Umut Bozok, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Andone'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız takımıyla masaya oturacağı bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"