16 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Umut Bozok gelmeye hazır

Umut Bozok gelmeye hazır
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.10.2019

temsilcisi 'de forma giyen ve takımdan ayrılma kararı alan , sarı kırmızılılarda forma giymeye sıcak bakıyor. Umut'un teklif gelmesi halinde değerlendireceği öğrenildi.

takımımda forma giyen ve takımdan ayrılmak isteyen , 'dan teklif gelmesi halinde her türlü fedakarlığa hazır olduğunu söyledi. Andone'nin performansından memnun kalmayan Galatasaray'ın, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için takımıyla masaya oturacağı bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da transfer harekatı başladı! Galatasaray'da transfer harekatı başladı!
G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı G.Saray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Milli futbolcu resmen açıkladı! G.Saray'da oynamak istiyorum Milli futbolcu resmen açıkladı! "G.Saray'da oynamak istiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör