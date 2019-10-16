16 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Lemina’nın yerine Banega

Lemina’nın yerine Banega
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 Giriş Tarihi: 16.10.2019

yaz döneminde renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ettiği 'dan vazgeçmedi. Yıldız futbolcunun transferi için ara transfer döneminde Sevilla ile yeniden temasa geçilecek.

Sezon başında teknik direktör 'in orta saha için ilk hedeflerinden birisi olan ancak İspanyol kulübünün yüksek bonservis istemesi nedeniyle gerçekleşmeyen ismi yeniden gündemde. Sevilla kulübü sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Banega için ocak ayında nasıl bir cevap verir bilinmez ama 'ın bu konuda istekli ve arzulu olduğu belirtiliyor.
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