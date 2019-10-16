16 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kapılar açık

G.Saray'da Hakan’a kapılar açık
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.10.2019

İtalyan ekibi Milan’ın 'na destek amacıyla 'asker selamı'veren hakkındaki küstah gönderme kararı ’ı harekete geçirdi.

, Milan'ın 'asker selamı' verdiği gerekçesiyle gözden çıkardığı 'nun transferi için kolları sıvadı. İtalyanlar, 25 yaşındaki yıldız ismin Milan'da biletinin kesildiğini yazarken söz konusu kararın sportif nedenlerin yanı sıra skandal bir gerekçesinin daha olduğunu yazdı. Hakan'ın asker selamı vererek 'na destek vermesinin Milan kulübünü rahatsız ettiği belirtilirken bunun üzerine sarı-kırmızılı ekip devreye girdi. Ocak ayında, Çalhanoğlu'nun edilmesi için her türlü fedakarlıkta bulunulacak. Yıldız oyuncunun, 2021 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunuyor.
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