16 Ekim 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'na kapılar açık
Giriş Tarihi: 16.10.2019
İtalyan ekibi Milan’ın Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla 'asker selamı'veren Hakan Çalhanoğlu hakkındaki küstah gönderme kararı Galatasaray’ı harekete geçirdi.
Galatasaray, Milan'ın 'asker selamı' verdiği gerekçesiyle gözden çıkardığı Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için kolları sıvadı. İtalyanlar, 25 yaşındaki yıldız ismin Milan'da biletinin kesildiğini yazarken söz konusu kararın sportif nedenlerin yanı sıra skandal bir gerekçesinin daha olduğunu yazdı. Hakan'ın asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinin Milan kulübünü rahatsız ettiği belirtilirken bunun üzerine sarı-kırmızılı ekip devreye girdi. Ocak ayında, Çalhanoğlu'nun transfer edilmesi için her türlü fedakarlıkta bulunulacak. Yıldız oyuncunun, 2021 yılına kadar Milan ile sözleşmesi bulunuyor.
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