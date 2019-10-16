16 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom'da Falcao seferberliği

Falcao seferberliği
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'in 8. haftasında Sivasspor'la sahasında karşı karşıya gelecek olan 'da Kolombiyalı yıldız 'nun maça yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

Gençlerbırlığı maçının kadrosunda yer almayan ve milli maç arasında hiç saha idmanına çıkmayan hatta düz koşu bile yapmayan 'nun durumu 'da yakından izleniyor. Gelen son bilgiler ise Kolombiyalı oyuncunun aşil tendonunda sorun olduğu yönünde.. 33 yaşındaki futbolcuya yoğun tedavi uygulanırken Sivas maçına yetiştirilmesi hedefleniyor. Dün fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlayan Falcao'nun durumunda iyileşme olması halinde cuma akşamı sahada yerini alacak, aksi takdirde Real maçına saklanacak.

361'DE 1

Bu aralar gollerinden çok, görkemli yeni evi ve gece gezmeleriyle gündemde olan Galatasaray'ın flaş transferi Falcao 361 dakika sahada kaldı, 5 maçta sadece 1 gol attı. Bu durum da eleştirileri beraberinde getirdi.

SAKATLARDA SON DURUM

* Christian Luyindama ve Mario Lemina dünkü idmanda kendilerine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
* Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.
* Emre Akbaba fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başladı.
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