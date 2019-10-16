16 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

7 haftada 1 orta yaptı

7 haftada 1 orta yaptı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.10.2019

'ın tecrübeli teknik direktörü ilk 7 haftada her zaman çok güvendiğini dile getirdiği ile beraber sadece 'den vazgeçmedi.

2 golle G.Saray'ın en golcü oyuncusu olurken, 1.9'la en fazla adam geçti. 2.1'le 'dan sonra en fazla şut atan isim oldu. Ancak bir kanat oyuncusu olarak 7 haftada sadece 1 orta yaptı. Yine 7 haftada 6 kilit pasla oynadı. Falcao ve Belhanda'dan sonra takımın en fazla top kaybeden üçüncü ismi oldu. Terim'in bu nedenle maçında Emre Mor'u tercih edebileceği belirtiliyor.

BENİTEZ PEŞİNDE

FATIH Terim'in son maçlarda verim alamadığı oyuncuların başında gelen 'in ocak ayında 'e gidebileceği iddia ediliyor. Çin'in Yifang takımının başına geçen Rafa Benitez'in, 'dan eski öğrencisi Babel'i çok istediği ifade edildi. Babel'in 'evet' demesi durumunda Çin ekibinin Hollandalı oyuncu için 'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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