16 Ekim 2019, Çarşamba
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BENİTEZ PEŞİNDE
FATIH Terim'in son maçlarda verim alamadığı oyuncuların başında gelen Ryan Babel'in ocak ayında Çin'e gidebileceği iddia ediliyor. Çin'in Yifang takımının başına geçen teknik direktör Rafa Benitez'in, Liverpool'dan eski öğrencisi Babel'i çok istediği ifade edildi. Babel'in 'evet' demesi durumunda Çin ekibinin Hollandalı oyuncu için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
7 haftada 1 orta yaptı
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim ilk 7 haftada her zaman çok güvendiğini dile getirdiği Fernando Muslera ile beraber sadece Hollandalı yıldız Ryan Babel'den vazgeçmedi.
Hollandalı yıldız 2 golle G.Saray'ın en golcü oyuncusu olurken, 1.9'la en fazla adam geçti. 2.1'le Belhanda'dan sonra en fazla şut atan isim oldu. Ancak bir kanat oyuncusu olarak 7 haftada sadece 1 orta yaptı. Yine 7 haftada 6 kilit pasla oynadı. Falcao ve Belhanda'dan sonra takımın en fazla top kaybeden üçüncü ismi oldu. Terim'in bu nedenle Sivas maçında Emre Mor'u tercih edebileceği belirtiliyor.
BENİTEZ PEŞİNDE
FATIH Terim'in son maçlarda verim alamadığı oyuncuların başında gelen Ryan Babel'in ocak ayında Çin'e gidebileceği iddia ediliyor. Çin'in Yifang takımının başına geçen teknik direktör Rafa Benitez'in, Liverpool'dan eski öğrencisi Babel'i çok istediği ifade edildi. Babel'in 'evet' demesi durumunda Çin ekibinin Hollandalı oyuncu için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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