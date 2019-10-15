15 Ekim 2019, Salı

GALATASARAY

Amer Gojak’a hayran kaldı

Amer Gojak’a hayran kaldı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.10.2019

'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili maçları izlediler. Galatasaray’ın scoutları Bosna Hersek’in 22 yaşındaki yıldızı izlediler. “Bu yetenek kaçmaz” raporu yazdılar.

'in yardımcıları ve kulübün scoutları lige verilen arada sürekli mili maçları izlediler. Sarı-kırmızılı kulübün yetenek avcıları, Bosna Hersek Milli Takımı'nda forma giyen Amer Gojak'a hayran kaldılar. 22 yaşındaki genç oyuncunun performansı çok beğenildi. Scout ekibinin "Böyle bir yetenek kaçmaz. Onun için harcanacak bonservis parası, gelecekte gelir olarak kulübe döner" şeklinde bir rapor hazırladıkları öğrenildi. Gojak, 10 numara haricinde orta sahanın her yerinde görev yapabiliyor. Transfermarkt verilerine göre 'li oyuncunun bonservis bedeli 6.5 milyon euro.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Fenerbahçe'de hasret bitti Fenerbahçe'de hasret bitti
Luyindama’ya kanca attılar Luyindama’ya kanca attılar
Lemina gidebilir Lemina gidebilir
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör