14 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'i stres bastı

Fatih Terim'i stres bastı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.10.2019

Galibiyet hasretine ligde son vermek ve maçına moralli çıkmak isteyen tecrübeli hocayı, milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar düşündürüyor.

Son 5 maçından galibiyet çıkartamayan 'da gözler 'da oynanacak ve maçlarında... Ligde 10. sırada yer alan ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, maçı öncesi karşısında herhangi bir problemle karşılaşmak istemiyor. Ancak milli oyuncular ve sakat oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Uruguay 'ndan eşinin doğumu için izin alan Muslera İstanbul'a dönerken Babel, ve Erencan'ın 15 Ekim'de takıma katılması bekleniyor.

İDMANA ÇIKAMAYACAKLAR

Asıl sıkıntı ise Andone, Nagatomo ve Feghouli'de yaşanacak. Andone ile Nagatomo, Sivas karşılaşmasından iki gün, Feghouli ise bir gün önce dönecek. İki futbolcu sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Feghouli ise hiç idmana çıkamayabilir. Oyuncuların yorgun dönecek olmasının yanı sıra Luyindama, Falcao ve Lemina'nın sakatlıkları da devam ediyor. Terim'in formsuzlukları da dikkate alarak Cuma günü oynanacak Sivas maçında büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Terim onay verdi Onyekuru'dan sonra bir transfer bombası daha! Terim onay verdi
Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık! Galatasaray'da 1 transfer 2 ayrılık!
Defansa iki yerli aday Defansa iki yerli aday
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör