Fatih Terim'i stres bastı

14 Ekim 2019, Pazartesi
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İDMANA ÇIKAMAYACAKLAR
Asıl sıkıntı ise Andone, Nagatomo ve Feghouli'de yaşanacak. Andone ile Nagatomo, Sivas karşılaşmasından iki gün, Feghouli ise bir gün önce dönecek. İki futbolcu sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Feghouli ise hiç idmana çıkamayabilir. Oyuncuların yorgun dönecek olmasının yanı sıra Luyindama, Falcao ve Lemina'nın sakatlıkları da devam ediyor. Terim'in formsuzlukları da dikkate alarak Cuma günü oynanacak Sivas maçında büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.
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Giriş Tarihi: 14.10.2019
Galibiyet hasretine ligde son vermek ve Şampiyonlar Ligi maçına moralli çıkmak isteyen tecrübeli hocayı, milli oyuncuların çokluğu ve sakatlıklar düşündürüyor.
Son 5 maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray'da gözler Türk Telekom'da oynanacak Sivas ve Real Madrid maçlarında... Ligde 10. sırada yer alan ve daha fazla puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Sivasspor karşısında herhangi bir problemle karşılaşmak istemiyor. Ancak milli oyuncular ve sakat oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Uruguay Milli Takımı'ndan eşinin doğumu için izin alan Muslera İstanbul'a dönerken Babel, Ömer Bayram ve Erencan'ın 15 Ekim'de takıma katılması bekleniyor.
İDMANA ÇIKAMAYACAKLAR
Asıl sıkıntı ise Andone, Nagatomo ve Feghouli'de yaşanacak. Andone ile Nagatomo, Sivas karşılaşmasından iki gün, Feghouli ise bir gün önce dönecek. İki futbolcu sarı-kırmızılı takımla sadece bir idmana çıkabilecek. Feghouli ise hiç idmana çıkamayabilir. Oyuncuların yorgun dönecek olmasının yanı sıra Luyindama, Falcao ve Lemina'nın sakatlıkları da devam ediyor. Terim'in formsuzlukları da dikkate alarak Cuma günü oynanacak Sivas maçında büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.
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