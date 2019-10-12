12 Ekim 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a Muslera müjdesi

Uruguay Milli Takımı'ndan Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Milli takıma gittiğinde yolculuk sıkıntısı çeken Muslera, bu sefer en az 1 hafta erken döneceği resmi açıklamayla bildirildi.

Galatasaray'a Muslera müjdesi
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 Giriş Tarihi: 12.10.2019

'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera için Uruguay Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi.

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