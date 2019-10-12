MAÇ SONUCU l Galatasaray 3-2 İstanbulspor l ÖZET

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün olduğu maçta kazanan sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray, milli takım arasında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında İstanbulspor, 4. dakikada Papa Diouf'un golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 19. dakikada Jimmy Durmaz ile durumu 1-1 yaparken, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor'un golleriyle sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi.



Teknik direktör Fatih Terim'in yedek oyunculara şans verdiği maçın 82. dakikasında İstanbulspor, Yunus Emre Yalçın'ın penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı ve bu gol karşılaşmanın skorunu belirledi.