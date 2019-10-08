09 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray ilk çeyrek net dönem bilançosunu açıkladı!

G.Saray ilk çeyrek dönem bilançosunu açıkladı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Galatasaray Kulübü, ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından yapılan açıklamada "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." denildi.

Galatasaray ilk çeyrek net dönem karını açıkladı. Sarı-kırmızılıların hesabı üzerinden yapılan açıklama "Galatasaray Sportif A.Ş. 2019-2020 sezonu ilk çeyrek konsolide net dönem kârı 79.6 Milyon TL olmuştur." ifadelerine yer verildi.

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