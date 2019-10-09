09 Ekim 2019, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın net borcu, 1 milyar 610 milyon 900 bin TL

Galatasaray'ın toplam borcu açıklandı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.10.2019

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 910 bin Lira olduğu açıklandı.

Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen sarı- kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşma yapan Galatsaray Kulübü Başkan Yardımcısı , mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, kulübün toplam borcunu açıklamazken, 2019 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu belirtti. Haziran ayında yapılan divan kurulu toplantısında ise sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide -alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin kar ettiğini ifade eden Kaan Kançal, basketbol ve voleybol takımlarının bütçelerini artırdıklarını da söyledi. Erkek ve kadın basketbol takımlarının geçen sezon 2,8 milyon Euro olan bütçesini 3,2 milyon Euroya çkardıklarını belirten Kançal, 1,8 milyon Euro olan erkek ve kadın voleybol takımlarının bütçesini ise 2,2 milyon Euroya yükselttikleri söyledi.

KAAN KANÇAL: FAİZ YÜKÜMÜZ YÜZDE 30'LARDAN YÜZDE 20'LERE DÜŞMÜŞTÜR

Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1,1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptıklarını ifade eden Kançal şunları söyledi:
"Her gün temerrüt riski yaşıyorduk. Bu risk ortadan kalkmıştır. yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 20'lere düşmüştür. Enflasyona bağlı yüzde 15'e kadar düşebilir. borçlarının liraya dönmesiyle kur riskimiz bertaraf edilmiştir. Faiz giderinden daha fazla olabilecek, dava, dosya ve haciz masrafları, vadesi geçmiş 250 milyon lira borcun kapanmasıyla ortadan kalkmıştır. Futbolcu bonservislerini kaybetme riskimiz azalmıştır. Tüm gelirlerimiz temlikliydi. Yakın vadeli temlikleri kaldırarak uzun vadeye yeni temlik tesis ettik. Böylece nakit girişlerimiz ve gelirlerimizi kullanabileceğiz."

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