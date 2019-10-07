Feghouli uyarısı

Fatih Terim, oyuncunun yanlışlıkla kenara alınması sırasında yaşanan iletişim sorununu da unutmadı.

Galatasaray kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de Gençlerbirliği maçının dikkat çeken konuları arasındaydı. Fatih Terim, sakatlandığını düşünerek Feghouli'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti. Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı. Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.