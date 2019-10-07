07 Ekim 2019, Pazartesi

GALATASARAY

Feghouli uyarısı

Feghouli uyarısı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 07.10.2019

, oyuncunun yanlışlıkla kenara alınması sırasında yaşanan iletişim sorununu da unutmadı.

kenar heyetinde yaşanan iletişimsizlik de maçının dikkat çeken konuları arasındaydı. , sakatlandığını düşünerek 'yi oyundan çıkardı. "Sakat değilim; niye çıktım" diyen Cezayirli direkt soyunma odasına gitti. Terim de doktor Yener İnce'ye sinirlendi. Ancak İnce'nin 'Oynayabilir' işareti yedek kulübesinde 'sakatlığı var' diye algılandı. Terim maçtan sonra Levent Şahin ve İnce'yi bu anlaşmazlık yüzünden sorguladı. Tecrübeli teknik adamın iki ismi "Daha dikkatli olmalısınız. Bu seviyede böyle hata olmaz" diye uyardığı bildirildi.

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