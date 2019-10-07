Galatasaray maçı öncesi Toni Kroos şoku!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de Toni Kroos şoku yaşanıyor. Granada maçında sakatlanan yıldız isim, Sarı Kırmızılılar'la Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'de Toni Kroos şoku yaşanıyor. İspanyol devi, dün yaptığı resmi açıklamayla Granada maçında oyundan çıkan 29 yaşındaki dünyaca ünlü merkez orta saha oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.
En az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız ismin 26 Ekim'de Camp Nou'daki El Clasico'ya yetişmesinin şüpheli olduğu, 22 Ekim'de Türk Telekom Arena'da Sarı Kırmızılılar'a karşı forma giymesininse mümkün görünmediği öğrenildi. Öte yandan Almanya Milli Takımı da Kroos'un yerine Türk asıllı Suat Serdar'ı kadroya davet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"