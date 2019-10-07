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GALATASARAY

Galatasaray maçı öncesi Toni Kroos şoku!

G.Saray maçı öncesi Kroos şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 Giriş Tarihi: 07.10.2019

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'de şoku yaşanıyor. Granada maçında sakatlanan yıldız isim, 'la Stadyumu'nda oynanacak mücadelede sahadaki yerini alamayacak.

'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden 'de şoku yaşanıyor. İspanyol devi, dün yaptığı resmi açıklamayla Granada maçında oyundan çıkan 29 yaşındaki dünyaca ünlü merkez orta saha oyuncusunun sol bacağından sakatlandığı ve tedavisine başlandığını duyurdu.

En az 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen yıldız ismin 26 Ekim'de Camp Nou'daki El Clasico'ya yetişmesinin şüpheli olduğu, 22 Ekim'de Arena'da 'a karşı forma giymesininse mümkün görünmediği öğrenildi. Öte yandan Almanya Milli Takımı da Kroos'un yerine Türk asıllı Suat Serdar'ı kadroya davet etti.

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