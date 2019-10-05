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GALATASARAY

Galatasaray'da Falcao daha fazla dayanamadı!

Falcao daha fazla dayanamadı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, deplasmanına götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için maçında adım atmadık yer bırakmadı, hazır olmamasına rağmen limitleri zorladı, ama daha fazla dayanamadı. Falcao, ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı. Luyindama ve da ’da kaldı.

'deki son iki maçından da beraberlikle ayrılan ve milli ara öncesi 'ni mağlup ederek zirve yarışında, "Ben de varım" demek isteyen , Başkent'e çok önemli eksiklerle gitti.

Kolombiyalı golcü , aşil tendonunda hissettiği ve tedavi süreci sebebiyle 'ya götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı. Kolombiya kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edilecek.

TÜM PLANLAR DEĞİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de Andone'nin oynaması bekleniyor. Ancak Aslan'daki tek eksik Falcao değil. PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Luyindama ile birlikte sakatlık sonrası düz koşulara dün başlayan , 'da bırakıldı. Savunmada Luyindama'nın yerine Donk'un oynayacağı tahmin ediliyor. Lemina'nın yokluğunda da orta sahanın merkezinde Nzonzi, Seri ve görev yapacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano, Marcao ve ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, milli ara sonrası 'la oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

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