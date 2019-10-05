Galatasaray'da Falcao daha fazla dayanamadı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao, Gençlerbirliği deplasmanına götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmadı, hazır olmamasına rağmen limitleri zorladı, ama daha fazla dayanamadı. Falcao, ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı. Luyindama ve Lemina da İstanbul’da kaldı.

Süper Lig'deki son iki maçından da beraberlikle ayrılan ve milli ara öncesi Gençlerbirliği'ni mağlup ederek zirve yarışında, "Ben de varım" demek isteyen Galatasaray, Başkent'e çok önemli eksiklerle gitti.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, aşil tendonunda hissettiği ağrı ve tedavi süreci sebebiyle Ankara'ya götürülmedi. Tribünlerin sevgisine karşılık verebilmek için PSG maçında adım atmadık yer bırakmayan, Seri ve Nzonzi'den sonra 10.1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olan Falcao, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmamasına rağmen limitleri zorlayınca sakatlandı. Kolombiya Milli Takımı kadrosundan da çıkarılan Falcao, liglere verilen arada tedavi edilecek.

TÜM PLANLAR DEĞİŞTİ

Fanatik'in haberine göre; Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de Andone'nin oynaması bekleniyor. Ancak Aslan'daki tek eksik Falcao değil. PSG maçının ardından sağ üst arka adale grubunda zorlanma tespit edilen Luyindama ile birlikte sakatlık sonrası düz koşulara dün başlayan Lemina, İstanbul'da bırakıldı. Savunmada Luyindama'nın yerine Donk'un oynayacağı tahmin ediliyor. Lemina'nın yokluğunda da orta sahanın merkezinde Nzonzi, Seri ve Belhanda görev yapacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano, Marcao ve Ömer Bayram ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular bugün kart görmeleri halinde, milli ara sonrası Sivasspor'la oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.